Inter Women, anno di transizione: Tarenzi-Marinelli tandem intoccabile

vedi letture

Distante nove punti dalla zona retrocessione, addirittura a -25 dalla capolista e campione d’Italia Juventus. L’Inter Women di Attilio Sorbi (reduce dal ruolo di vice del ct Milena Bertolini), dopo la straordinaria cavalcata promozione dell’anno scorso firmata De La Fuente, vive il classico anno di transizione, in attesa di formare una squadra definitiva capace di imporsi anche in massima serie. D’altra parte il club nerazzurro ha preferito farcela con le proprie forze: a differenza di quanto fatto da Juve e Milan nate dall’acquisto in toto di società esistenti e possibilmente vincenti, i nerazzurri hanno scelto di partire dalla B con qualche innesto di livello e mantenendo storia e percorso delle ragazze che, in qualche modo, negli anni precedenti giocavano con totale indipendenza dalla società.

Alle quali nella sessione di mercato estiva, la società aggiunge nove giocatrici di cui parecchie nazionali. In particolare dal Chievo arriva Stefania Tarenzi che col portiere Chiara Marchitelli fa parte della luminosa spedizione azzurra ai mondiali di Francia, senza tuttavia mai scendere in campo. Tarenzi è compagna d’attacco ideale di Marinelli, di quelle intoccabili. In due hanno messo a segno 11 dei 18 gol siglati dalle ragazze di Sorbi in questo primo anno in Serie A. Nonostante la prima fosse più... anziana di dieci anni, la coppia funziona a meraviglia. Dalla prossima stagione, tutto farà pensare che il reparto offensivo sarà il meno soggetto alle quasi certe modifiche della rosa.