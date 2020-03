Inter, Young ha convinto tutti: l'opzione per il rinnovo è in arrivo

vedi letture

L'Inter ha tempo fino alla fine di maggio per esercitare l'opzione di prolungamento del contratto di Ashley Young fino al giugno del 2021. Il via libera è scontato, perché l'ex Manchester United ci ha messo una manciata di minuti per prendersi il ruolo da titolare convincendo tutti dell'ottima scelta effettuata in sede di mercato invernale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.