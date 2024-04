Inter, Zilliacus torna alla carica: "A breve il mio entusiasmante piano"

Thomas Zilliacus torna a parlare. O meglio, continua a farlo. L'imprenditore finlandese, che da tempo ventila offerte multimilionarie per l'acquisto dell'Inter, ha scelto il primo aprile per annunciare una nuova intervista sui suoi progetti per il futuro della società nerazzurra.

"Presto, in un'intervista esclusiva con uno dei principali media italiani - ha scritto sui suoi account social - presenterò un nuovo entusiasmante piano che: a. Trasformerà l'Inter in un club redditizio, capace di vincere ogni anno Scudetto e Champions League, b. Riunirà i tifosi dell'Inter da tutto il mondo e permetterà ai tifosi della Curva Nord di guadagnare denaro, c. Darà voce ai tifosi nelle questioni strategiche del club. Rimanete sintonizzati".

I will soon, in an exclusive interview with a leading Italian media outlet, present an exciting new plan that: a. Will turn Inter into a profitable club that can win the Scudetto and the Champion's League every year, b. Will bring Inter fans from around the world together and…

