Zilliacus spiega l'offerta che aveva formulato per l'Inter: "Io avrei messo 100 milioni..."

Thomas Zilliacus ai taccuini del giornale inglese 'The Athletic' è tornato a parlare della trattativa non andata in porto negli scorsi mesi per l'acquisizione dell'Inter. "L'intenzione era che la mia società mettesse 100 milioni di euro e il resto arrivasse da altri investitori perché l'Inter ha molti debiti. C'è un bond in circolazione di 415 milioni di euro. E poi c’è un prestito di Oaktree: 275 milioni di euro. Non dico che quella fosse la nostra offerta ma se prendiamo una cifra indicativa di un miliardo, che è vicino a dove penso sia il valore dell'Inter, e togliamo da quei 415 275 allora siamo già a quasi 700 milioni di euro. Ciò significa che se prendi in carico quei prestiti, il denaro effettivo che va pagato sarebbe poco più di 300 milioni di euro”, ha dichiarato il magnate finlandese.

Zilliacus non ha però dichiarato l'identità dei partner con cui avrebbe intrapreso la trattativa, ammettendo soltanto la provenienza di questi: Nord America e Medio Oriente: "Ho nominato come consulente una delle più grandi banche di investimento del mondo (Goldman Sachs, ndr). Ho lavorato a stretto contatto con loro e con diversi interlocutori importanti in Italia con una conoscenza dettagliata dell'Inter per strutturare l'offerta. L’offerta presentata per l’acquisto dell’Inter era completa e non priva di sostanza.

