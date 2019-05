Inzaghi e un silenzio che fa rumore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una partita che non aveva nulla da dire, quella tra Torino e Lazio. I biancocelesti hanno pensato a mettere una pezza sulla stagione vincendo la Coppa Italia, disinnescando il potenziale urlo al "fallimento" dato dall'8° posto in classifica.

Eppure, anche in una gara priva di contenuti come quella di oggi, è successo qualcosa. O, meglio, non è successo. Simone Inzaghi non si è presentato in conferenza stampa, così com'era successo alla vigilia della sfida e prima e dopo la partita col Bologna.

A dire il vero la vigilia l'aveva presentata attraverso il canale ufficiale, evitando domande scomode. Perché è il suo futuro ora a tenere banco. Le sue dichiarazioni dopo la vittoria in Coppa Italia hanno lasciato spazio a molti dubbi sulla sua permanenza: la Juventus, del resto, ci sta pensando da tempo. Negli ultimi giorni si sono registrati i colloqui fra le parti, la situazione è ancora in divenire. Il ds Igli Tare ha palesato ottimismo, sottolineando come il contratto non sia in scadenza e per questo per la società Simone Inzaghi resterà l'allenatore. La palla passa al tecnico. Il club nel frattempo sta preparando il piano B in caso di addio.