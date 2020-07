Inzaghi: "S'è rivista la Lazio di prima perché avevo dei cambi. Non vogliamo arrivare quarti"

"Credo stasera si sia vista la Lazio che conoscevamo prima, con un allenatore che aveva dei cambi in panchina. Abbiamo avuto tanti infortuni e nelle prime sette-otto partite dopo la ripresa ho avuto tanti, tanti problemi". Parole e pensieri di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che ai microfoni di 'Sky' ha commentato il 5-1 rifilato questa sera all'Hellas Verona al Bentegodi. "Non vogliamo arrivare quarti - prosegue -, per quello che abbiamo fatto credo che la squadra non lo meriti". Dopo il match di questa sera la Lazio ha raggiunto l'Atalanta al terzo posto ed è ora a -1 dall'Inter seconda in classifica.

