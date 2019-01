Isco-Solari ai ferri corti: Juventus alla finestra per l'ex Malaga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difficile rapporto tra Isco e Santiago Solari potrebbe favorire la Juventus, che da tempo prepara l'assalto al centrocampista ex Malaga. Tuttosport in edicola scrive che il classe '92 lascerà certamente il Real Madrid a giugno qualora l'attuale allenatore dovesse restare sulla panchina dei blancos, tuttavia l'addio potrebbe arrivare in ogni caso qualora il ragazzo dovesse capire di non essere più importante per il club di Florentino Perez. I bianconeri, dunque, drizzano le antenne per i prossimi mesi.