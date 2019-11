Italia, Belotti: "Felice per il gol, ora vinciamo anche a Palermo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Italia Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo sulla Bosnia: "Diciamo che quando entra in campo, e il mister mi dà l’opportunità, cerco di dare il massimo. E’ ovvio che per un attaccante se segna è tanto di guadagnato. Oggi sono contento per il gol ma soprattutto per la prestazione di squadra. Anche Immobile è un grandissimo attaccante, più che un rivale è un amico e sta dimostrando sia nella Lazio che in Nazionale di essere un grandissimo attaccante. Se io e lui facciamo così è tanto di guadagnato".

Ti senti il titolare dell'Italia?

"No. In partita devo dimostrarlo. Rispetto le scelte del mister anche nel caso non mi facesse giocare. La mia unica preoccupazione è essere a disposizione".

Dieci vittorie di fila.

"Abbiamo fatto dieci vittorie, è una bella cosa per questo gruppo soprattutto perchè doveva ripartire. Sappiamo quanto è bello vincere e vincere aiuta a vincere. Ci teniamo questo primato ma i record e i sogni sono altri".

Cosa ha dato Mancini?

"Il mister ha dato un'impronta e idee precise. Ripartire dopo quello che era successo non era facile. Ha dato un'impronta a questa squadra e in queste gare si è visto".

A Palermo per vincere.

"Quello sicuro. Vincere aiuta sempre a vincere. Giocheremo in casa, sarà bellissimo per me tornare a Palermo, città che mi ha dato tanto, e speriamo che vengano tante persone perchè vogliamo renderli felici e orgogliosi di questa Nazionale".