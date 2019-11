© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Belotti, attaccante del Torino e della Nazionale, ha parlato a Sky Sport: "Io titolare all'Europeo? La strada è ancora molto lunga e più gol faccio e meglio è per la squadra oltre che per me".

Vittoria convincente anche contro la Bosnia?

"Venire qua e fare una grande partita non era facile. Sapevamo che avremmo affrontato una sfida difficile perché chiunque affronta l'Italia vuole dare il massimo ma l'abbiamo approcciata bene e i frutti del nostro lavoro stagionale li abbiamo raccolti con una bella prestazione".

Adesso giocherete a Palermo, un campo particolare per lei.

"Palermo è un campo molto particolare per me e per la mia carriera, e mia moglie è palermitana e quindi sarà speciale, anche perché siamo in Italia".