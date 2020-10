Italia, Chiellini: "Non dobbiamo fermarci. Per l'economia ma anche socialmente"

Il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, ha parlato in conferenza stampa della situazione Coronavirus, con El Shaarawy lievemente positivo al tampone. "Dobbiamo prepararci, l'escalation delle ultime settimane non ci lascia sorpresi. Bisogna andare avanti, l'unica cosa da fare è continuare con tutte le precauzioni del caso. Ma non ci si può fermare. Due motivi: il primo economico, l'industria calcio è importante per tutti ed è molto vasta. Poi anche per un motivo sociale, nelle prossime settimane ci saranno sempre più chiusure e limitazioni. Siamo pronti a fare la nostra parte, correndo dei rischi".