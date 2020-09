Italia, Luca Pellegrini torna in Under 21: Kean, per ora, resta con Mancini

Due azzurri salutano il ritiro della Nazionale maggiore dopo l'1-1 di ieri sera contro la Bosnia. Luca Pellegrini, infatti, lascia oggi Coverciano per aggregarsi all'Under 21 in quel di Tirrenia. Gaetano Castrovilli, invece, è costretto a dare forfait: già out contro Dzeko & Co, il centrocampista della Fiorentina è infatti indisponibile anche contro l'Olanda (in programma lunedì 7) e lascia il ritiro. Resta, almeno per ora, Moise Kean, anche lui in odore di ritorno all'Under 21.