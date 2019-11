Italia, Mancini: "Proviamo a cambiare il nostro calcio. Merito ai ragazzi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista a Rai Sport per il ct Roberto Mancini, a stretto giro di posta dalla partita contro l'Armenia: "Tutti quando partono vogliono vincere ogni partita che giocano. A volte poi nei gironi non è così semplice, ci sono partite che sembrano scontate ma le difficoltà ci sono sempre. Siamo qua e ci proviamo. I complimenti di Sacchi ci fanno piacere, abbiamo provato a cambiare volto al nostro calcio. Proviamo a fare il meglio, qualcosa di speciale: fino ad oggi ci stiamo riuscendo ma la strada è lunga. Il merito va ai ragazzi che sono riusciti a trovarsi subito, molto velocemente rispetto alle previsioni. Questo ci ha dato più chance per il girone eliminatorio".