© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto ha parlato ai taccuini del portale Lidovky.cz: "Ho quasi 100 presenze nel campionato italiano a soli 23 anni, in Nazionale sto facendo bene. La mia carriera non si può definire bloccata. La scorsa stagione ho giocato poco poiché sono approdato in una squadra con un sistema di gioco ben collaudato e con automatismi consolidati. Quindi dovevo comprendere bene cosa il mister voleva - riporta Sampdorianews.net -. Inoltre giocando poco non è stato facile, motivo per il quale ero arrabbiato con me stesso. Ma a un anno di distanza posso dire essere migliorato. Venire alla Samp non è stato un errore. Sono in un buona squadra fatta di persone fantastiche, una città meravigliosa. Sono molto felice a Genova e sto bene qui".