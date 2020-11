Jiangsu campione di Cina, Marotta: "Trionfo che vale di più in questa stagione complessa"

Dopo Antonio Conte, Samir Handanovic e Javier Zanetti, anche Giuseppe Marotta, ad sport dell'Inter, ha rivolto il suo messaggio di congratulazioni allo Jiangsu Suning per la vittoria del campionato cinese. Queste le parole di Marotta, proposte dall'Inter sul proprio profilo ufficiale Weibo: "Alla nostra consorella i complimenti per questa storica vittoria, frutto di lavoro e di passione che hanno fatto sì che lo Jiangsu Suning si imponesse in una stagione anomala e per questo ancor più complessa da portare a termine. Questo trionfo vale ancora di più, congratulazioni a tutta Suning".