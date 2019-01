Joel Campbell, il simbolo del Frosinone: 0 gol in un più di un girone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dovrebbe fare la differenza nella lotta salvezza, Joel Campbell, attaccante costaricense arrivato al Frosinone dopo un girovagare per l'Europa. Dall'Arsenal all'Olympiakos, passando per il Villarreal, lo Sporting di Lisbona e il Betis di Siviglia. Sempre squadre di primo livello dopo l'esplosione, al Mondiale del 2014, quando Campbell trascinò la Costa Rica fino ai quarti di finale, spedendo all'inferno anche l'Italia di Cesare Prandelli, in un girone in cui sembrava dovesse essere vittima sacrificale fra Uruguay, Italia e Inghilterra.

Il condizionale, mai come in questo caso, è calzante. Dovrebbe. Invece Campbell è a quota zero dopo più di un girone, con voti che certamente non possono sembrare quelli di uno che può portare in porto la barca Frosinone. Anche quest'oggi tante recriminazioni, pochi palloni giocati, solo un tiro verso la porta di Berisha. Quasi malinconicamente l'ombra di se stesso: poteva essere un flop annunciato, visto che solamente una volta Campbell, in Europa, è andato vicino alla doppia cifra: Olympiakos nel 2013-14, otto reti. Si può eccepire che non debba solo segnare. Ma il Frosinone, in questo momento, ha necessità di spedire il pallone in porta. Anche perché le prossime settimane ci saranno Lazio, Juventus e Roma: a fine febbraio il rischio è che i canarini siano oramai inguaiati.