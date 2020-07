John Elkann: "La Juve non ha mai perso il controllo. Andrea Agnelli ha fatto la storia"

Parole sulla Juventus da parte di John Elkann, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dopo il nono scudetto consecutivo vinto dai bianconeri domenica scorsa: "In questi anni ci sono stati tre allenatori, tra loro molto diversi, ma la Juventus è riuscita a vincere nonostante l’asticella si sia alzata sempre di più. È stato un campionato complicato dalle conseguenze del Covid-19: l’interruzione, la ripresa. Gli avversari tradizionali e le sorprese di squadre come la Lazio e l’Atalanta che si sono dimostrate avversarie toste e velocissime. Ma la Juve non ha mai perso il controllo ed ha confermato la sua solidità. Alla lunga è uscita la cultura vincente. E quello che è successo negli ultimi 10 anni sotto la guida di Andrea non ha precedenti".