© foto di Federico De Luca

Julio Cesar, UEFA Ambassador per la Champions League, ha parlato dal palco poco prima del sorteggio dei quarti di finale: "Vincerla con l'Inter è stato fantastico, ricordo benissimo tanti momenti. Tutti i giocatori vorrebbero vincerla ma non è facile per nessuno. Per un portiere è molto importante avere grandi difensori davanti, potevo stare tranquillo. La favorita quest'anno? Il Liverpool sta facendo molto bene, così come Juve, Barcellona e City. Difficile sceglierne una".