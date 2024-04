Juric e il problema del Torino nei derby: "Su nove gol subiti, sette arrivati da piazzati"

vedi letture

Come state preparando i calci piazzati? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore del Torino che alla vigilia della sfida contro la Juventus - Derby della Mole valido per la 32esima giornata di Serie A - ha risposto così: "In questi miei derby, su 9 gol ne abbiamo presi 7 sui piazzati. Con loro, qualsiasi cosa fai rischi perché hanno forza fisica impressionante e battitori di qualità. Abbiamo provato sia a zona che a uomo, ci è andata sempre male. Ma voglio responsabilità da parte dei miei giocatori, nei calci piazzati conta tanto la voglia di non prendere gol".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "L'importanza di una gara si basa su ciò che significa per i tifosi. Per i tifosi significa tantissimo, perciò per noi è mega importante. Siamo in un grande momento, mai così bene nel gioco, e possiamo farcela. A Genova mi è successa una cosa simile da giocatore, poi il primo derby vinto in modo sporco non ci siamo mai fermati. Vogliamo questo senso di crederci".

E sul derby d'andata: "All'andata fu un primo tempo equilibrato, poi nella ripresa la sbloccarono sui piazzati e quando vanno in vantaggio hanno grandi strappi in ripartenza. Loro variano un atteggiamento aggressivo e un altro dove sono più compatti: dovremo ribaltare l'azione e avere qualità tecnica e lucidità per segnare".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Ivan Juric.