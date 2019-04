© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alex Sandro e un futuro tutto da decifrare. Il brasiliano in questa stagione sta facendo molta fatica con la maglia della Juventus e la sua permanenza è tutt'altro che scontata, visto che Spinazzola sta continuando a crescere. Il PSG potrebbe farsi avanti in estate e la dirigenza bianconera non si metterebbe di traverso qualora dovesse arrivare un'offerta allettante. A riportarlo è Tuttosport.