Juve-Allegri, parte il totoallenatore: Tuttosport, c'è anche Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il giorno dopo l'esplosione di una questione Allegri in casa Juventus è partito il totoallenatore. Oltre ai nomi già circolati (Guardiola e Conte in primis), secondo Tuttosport vi sarebbe anche una tentazione legata a Maurizi Sarri, in caso di addio (al momento non probabilissimo) dell'ex tecnico del Napoli al Chelsea.

La Juve ha incontrato Fali Ramadani: nei giorni scorsi. Ufficialmente per discutere dell'eventuale arrivo di Stefan Savic e del futuro di Miralem Pjanic. L'agente balcanico non è un nome a caso: è l'intermediario che guidò l'arrivo di Sarri a Londra. E Oltremanica si sussurra che tra una chiacchierata e l’altra sia spuntato proprio il nome dell'allenatore toscano.