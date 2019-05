Juve-Allegri, torna Conte? Per Tuttosport azioni crollate: Agnelli scettico

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Conte per il post-Allegri? Non proprio, secondo Tuttosport. Nella versione del quotidiano torinese, infatti, le quotazioni del tecnico salentino, in casa bianconera, sarebbero crollate. C'è il pressing dell'Inter da un lato, c'è soprattutto lo scetticismo di Andrea Agnelli: il presidente, infatti, pare poco convinto (eufemismo) di un eventuale ritorno dell'ex ct sulla panchina della Vecchia Signora.