Juve, antipasto da dirigente per Chiellini: sue le proposte per ridurre l'ingaggio

C’è un grande interprete dietro l’accordo in seno alla Juventus tra società e giocatori per la riduzione degli stipendi. Chiellini, oltre a essere capitano indiscusso, in questa circostanza ha messo in luce tutte le sue conoscenze da neo dottore in business administration (con tanto di dieci e lode), giungendo a delle proposte sensate per i propri compagni. Nulla di campato in aria, insomma, in ciò che vede la Juve fare da apripista nel mondo dello Sport in questo momento difficile. Nei prossimi giorni il club provvederà a perfezionare gli accordi individuali. E chissà che questo possa essere solo un antipasto del Giorgio Chiellini del futuro, ancora alla Juventus, in giacca e cravatta.