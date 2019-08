© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen sfoglia la margherita delle offerte. Come riporta ESPN, il centrocampista danese è pronto a dire sì (quest'anno o il prossimo a parametro zero) a Barcellona, Real Madrid o Juventus. Il suo futuro, ha già fatto sapere il giocatore classe '92 in scadenza di contratto col Tottenham, sarà solamente in uno di questi tre top club.