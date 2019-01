Juve, blindato Benatia: la società non vuole cederlo a gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mehdi Benatia non si muoverà dalla Juventus durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset il club bianconero non ha infatti intenzione di cederlo, nonostante l'interessamento del Borussia Dortmund e le parole del centrale marocchino che non sembra essere del tutto contento a Torino a causa dello scarso impiego in questa stagione.