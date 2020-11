Juve, Bonucci corre alla Continassa: domani la scelta definitiva per Benevento

La Juventus è tornata in campo quest’oggi dopo il giorno di riposo concesso da Andrea Pirlo susseguente alla vittoria sul Ferencvaros che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Messo alle spalle l’impegno europeo, i bianconeri hanno avviato la preparazione per il match di sabato alle 18 sul campo del Benevento. Trasferta alla quale vorrebbe partecipare anche Leonardo Bonucci, in ripresa dopo il problema muscolare alla coscia destra riferito in Nazionale. Il numero 19 quest’oggi si è allenato individualmente e solo la giornata di domani sarà risolutiva sulla presenza o meno del difensore. Non verrà corso alcun rischio: se sarà recuperato al 100% si aggregherà con la squadra, altrimenti il ritorno a disposizione di Pirlo avverrà nella sfida infrasettimanale contro la Dinamo Kiev.