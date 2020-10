Juve, Chiellini non cerca alibi: "Conoscevamo le difficoltà, ma bisogna comunque fare punti"

vedi letture

"Dopo gli impegno con le Nazionali, abbiamo avuto poco tempo per riprenderci e per smaltire le fatiche e soprattutto per resettarci da un punto di vista mentale per il campionato". Parla così a Sky Sport Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League contro la Dinamo Kiev: "Un po' di risultati strani verificatisi in Italia e in Europa secondo me sono stati anche per questo. Sicuramente l'importante è riuscire a lavorare insieme e trovare la giusta alchimia nel nuovo modo di giocare. Soprattutto con i tanti nuovi ragazzi che sono arrivati. Però dovremo comunque essere molto bravi a far punti perché poi questa è la cosa più importante. Ed è la stessa cosa che ci siamo detti sabato prima della partita: le difficoltà le conoscevamo, purtroppo non siamo riusciti ad ottenere il risultato pieno. Avere pian piano tutta la rosa a disposizione ci permetterà di partire con un undici iniziale ma anche di cambiare le partite in corso. E chi ha dei campioni come noi in panchina anche di risolverle negli ultimi 20 minuti come poteva essere sabato".