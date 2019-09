Juve, con la SPAL emergenza totale in difesa: perso anche Alex Sandro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scritto in mattinata, l'improvvisa partenza per il Brasile di Alex Sandro per un lutto rischia di privare Sarri di un ulteriore pedina difensiva in vista della sfida alla SPAL. La possibile assenza del terzino brasiliano rischia infatti di peggiorare l'emergenza sulle corsie laterali della Juventus, che deve già fare a meno degli infortunati De Sciglio e Danilo. Fuori causa anche Chiellini, fermo per sei mesi per la lesione a un legamento crociato: al tecnico bianconero rimangono al momento i quattro centrali De Ligt, Demiral, Bonucci, Rugani e l'adattato Cuadrado.