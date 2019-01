Juve, contatti per De Ligt. Sturaro-Genoa, Paratici sprinta per Romero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport aggiorna la situazione in merito ad alcune trattative di mercato legate alla Juventus. Proseguono i contatti con l'Ajax per il difensore Matthijs de Ligt, ma il ds Fabio Paratici sprinta anche per Cristian Romero del Genoa. La chiave può essere Stefano Sturaro, ex centrocampista del grifone e pronto a rientrare a Torino dopo i mesi allo Sporting. Sturaro tornerà subito a Marassi, mentre il ventenne difensore argentino arriverà in Piemonte non prima di giugno.