Juve-De Ligt, Raiola incontrerà l'Ajax: prima offerta da 67 mln più bonus

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus prova a chiudere per Matthijs De Ligt. I bianconeri hanno ormai trovato l'accordo col difensore olandese , resta da trovare quello con l'Ajax per il cartellino.

Mino Raiola incontrerà i vertici olandesi: lo scrive Tuttosport, secondo cui a breve, probabilmente già nei prossimi 2-3 giorni, il super-agente italo-olandese vedrà la dirigenza dell'Ajax. La richiesta è tra i 70 e gli 80 milioni di euro, l'offerta della Juve dovrebbe partire da 67 milioni più una decina di bonus.

Clausola risolutiva possibile. La Juventus e Raiola starebbero inoltre ragionando sulla possibilità di inserire nel contratto di De Ligt una clausola da 120-150 milioni di euro. Non è prassi abituale per la Vecchia Signora, ma non è neanche una novità assoluta: già il contratto di Emre Can prevede un accordo di questo tipo.