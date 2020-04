Juve, De Sciglio: "Cerco di vivere la quarantena in modo positivo. Mi sono inventato di tutto"

Ai microfoni di Sky Sport, il terzino della Juventus, Mattia De Sciglio, ha parlato del suo momento in questa emergenza Coronavirus: "Ho vissuto la quarantena in modo positiva, mi sono inventato di tutto per stare a casa e passare le giornate nel modo migliore possibile. Serve affrontare tutto in modo che i giorni non siano troppo pesanti".