La Juventus sogna il ritorno di Paul Pogba e deve fare i conti con la concorrenza del Real Madrid, ma non solo. Secondo quanto riferito dall'Independent, infatti, il PSG avrebbe offerto al Manchester United un maxi-scambio: Neymar per arrivare al francese. I Red Devils, al momento, non sarebbero particolarmente convinti: pesa l'elevatissimo stipendio del brasiliano, così come la volontà del club inglese di non cedere Pogba.