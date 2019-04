Juve, impossibile De Ligt. Con Raiola incontro per Wesley e Kean

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il prossimo mercato della Juventus, reduce dalla cocente eliminazione dalla Champions League. Al netto del rosso di bilancio figlio proprio dell'investimento fatto per assicurarsi CR7 - si legge - l'idea è inserire (almeno) un giocatore importante per reparto. Dopo aver ingaggiato Ramsey e bloccato Romero (resta un altro anno al Genoa), ieri Paratici ha avuto l’ennesimo riscontro da Raiola: De Ligt è lusingato dal Barcellona, quindi nulla da fare. I due si vedranno in ogni caso la prossima settimana, sia per decidere il futuro del brasiliano Wesley (dove verrà parcheggiato?), ma soprattutto per entrare nel vivo del rinnovo di contratto di Moise Kean.