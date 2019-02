Juventus in pressing per Joao Felix, talento classe '99 del Benfica, da tempo nel mirino dei bianconeri. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, oggi vi sarebbe stato un contatto tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giovane centrocampista, in persona di Jorge Mendes. Ieri l'agente avrebbe incontrato invece le dirigenze dei due club di Manchester, City e United, entrambi interessati.