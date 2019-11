© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È derby d'Italia per Dejan Kulusevski. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus è infatti pronta a dare battaglia all'Inter per le prestazioni del giovane svedese, attualmente al Parma in prestito dall'Atalanta. Ieri il ds Paratici era a Bologna per seguire la sfida tra ducali e felsinei, e ha visto di persona la crescita del classe 2000, seguito dalla Vecchia Signora già ai tempi della Primavera.

Due strategie diverse. La valutazione, per tutti, si aggira sui 30 milioni di euro. La Juve proverebbe a mettere sul piatto alcuni giovani interessanti, anche facendo lievitare leggermente i costi dell'operazione, mentre l'Inter punta sui buoni uffici con i vertici della società orobica (a partire dall'ottimo rapporto tra Zhang e Percassi). Entrambe cercano di anticipare la concorrenza. Kulu è infatti da tempo nel mirino di diverse big inglesi.