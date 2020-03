Juve-Inter, la moviola del Corriere dello Sport: VAR inoperoso, Guida attento

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, quella di ieri è stata la prima stagionale con l'Inter per l'arbitro Guida, mentre al VAR c'era Mazzoleni. La sfida con la Juventus è stata caratterizzata da pochi episodi contestati: due interventi col braccio (Young prima e Bonucci poi), entrambi molto lontani dalla sanzione. Poi solo chiamate di routine, come quella che assegna una punizione dal limite ai nerazzurri per un netto fallo di De Ligt su Lautaro. Rischia Cuadrado per un'entrata da dietro su Barella. Regolari, invece, le azioni dei gol. Espulso Padelli per proteste dalla panchina dopo il giallo ricevuto da Brozovic per un fallo su Matuidi, corretti i gialli estratti. Il VAR praticamente inoperoso.