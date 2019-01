© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Isco e Marcelo sono in uscita dal Real Madrid. La Juventus, scrive Tuttosport, resta alla finestra e sogna di portare alla corte di Max Allegri il fantasista spagnolo e l'esterno brasiliano. Le clausole rescissorie hanno cifre importanti (rispettivamente 700 e 180 milioni di euro), che dovrebbero essere viste al ribasso. Perché i due calciatori vogliono salutare i blancos e Cristiano Ronaldo può rappresentare un elemento importante per il trasferimento a Torino. Intanto Florentino Perez, per il futuro, vuole Eden Hazard e Paul Pogba.