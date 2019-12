Juve, Khedira out: un'altra spinta verso Emre Can in lista Champions?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre mesi per rivedere Sami Khedira in campo con la maglia della Juventus. Quando la Champions League sarà già arrivata alle gare di ritorno dei quarti di finale, e i club interessati avranno già dovuto modificare o confermare la lista per il prosieguo della competizione. Il lungo stop per il centrocampista tedesco cambia le cose, per la Vecchia Signora?