© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vecchia guarda lancia una nuova sfida. I senatori della Juventus, ancora una volta, ci mettono la faccia e fanno squadra dopo la sconfitta dell'Olimpico. Buffon, Chiellini e Bonucci, come riporta questa mattina Tuttosport, hanno dato la scossa all'intero spogliatoio all'indomani del ko patito all'Olimpico.

Momento cruciale - Nessuno è preoccupato alla Juventus, né dirigenti né l'allenatore né la squadra, ma tutti hanno capito che questo è un momento cruciale e che è necessario tirare fuori il carattere da big. Uniti e cattivi è, dunque, il messaggio della 'Vecchia Signora'. Per non lasciare più niente per strada e rincorre un grande sogno chiamato Triplete.