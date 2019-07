© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus non abbandona la pista che porta a Mauro Icardi e secondo quanto riportato da Corriere dello Sport la maglia numero 9 è lì che aspetta l'ex capitano dell'Inter. I bianconeri ci proveranno, non adesso ma a fine agosto, ma soltanto alle loro condizioni, visto che non hanno intenzione di pagare 70 milioni di euro all'Inter, che ha già fatto fuori il suo bomber.