Juve, Nedved: "Tutti molto carichi. Allegri? C'è tempo per il rinnovo"

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato così prima della sfida contro il Genoa ai microfoni di Dazn: “E’ una partita importante per tutti, non solo per Dybala. E’ carico e ha grande entusiasmo, come tutti noi dopo martedì sera. Ma oggi ci sarà da soffrire. Allegri? Si è visto con Agnelli e hanno dato precedenza ai nostri obiettivi. Poi si rivedranno e ci sarà tutto il tempo per un nuovo contratto”