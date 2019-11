© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Cuadrado e Szczesny. Secondo Tuttosport, anche Gonzalo Higuain potrebbe rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Dimenticato il possibile addio estivo, il Pipita è tornato determinante con la maglia bianconera, e allungare di un altro anno (accordo in scadenza 2022) avrebbe più spiegazioni: rinsaldare il legame con la Vecchia Signora, spalmare l'ingaggio e infine avere più potere contrattuale in caso di nuove offerte dall'estero.