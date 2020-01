Juve, non solo Kulusevski. Tutti i talenti nel mirino. Occasione Chong

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dejan Kulusevski non è l'unico talento emergente del calcio internazionale che la Juventus sta seguendo con l'obiettivo di ringiovanire la rosa oggi a disposizione di Maurizio Sarri. Come riporta Tuttosport sono anche altri i talenti seguiti dal ds bianconero Fabio Paratici. Da Kai Havertz del Leverkusen e Dominik Szoboszlai del Salisburgo, già protagonisti in questa stagione in Champions League, a Thaith Chong del Manchester United, Eduardo Camavinga del Rennes avversario della Lazio in Europa League, Ryan Gravenberch dell'Ajax, Donyell Malen del PSV e Noah Okafor del Basilea che piace anche alle due milanesi.

Particolarmente interessanti per la Vecchia Signora le posizioni di Chong che è in scadenza con i Red Devils e del tandem Gravenberch-Malen, assistito da Mino Raiola, partner di mercato molto prolifico per il club nelle ultime session (De Ligt docet).