Juve, oggi la ripresa verso il monday night contro il Chievo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pjanic, Bentancur e Doulgas Costa: sono il prezzo da pagare della notte di Gedda, che ha permesso ad Allegri di alzare la Supercoppa italiana, il suo decimo trofeo dell'era bianconera. Il tecnico livornese sta infatti facendo i conti con i tre acciaccati che sul campo saudita hanno rimediato altrettanti problemi fisici. Come riferito dalla nota del club, il bosniaco, l'uruguaiano e il brasiliano hanno svolto ieri lavoro fisioterapico alla Continassa: rispettivamente per "una contusione al polpaccio sinistro", "un crampo ai polpacci" e "contusione alla coscia sinistra".

OGGI LA RIPRESA - Dopo il giorno di riposo, i bianconeri oggi nel primo pomeriggio torneranno ad allenarsi al completo per preparare il monday night contro il Chievo (fischio d'inizio ore 20.30, Allianz Stadium). Al di là dell'infortunio, Pjanic non sarà certamente della partita visto il giallo in diffida rimediato a Gedda che verrà scontato in campionato. E con Bentancur a rischio, Allegri potrebbe avere gli uomini contanti: certo l'impiego di Emre Can al posto del bosniaco, in attesa di capire l'evoluzione degli infortuni degli altri due per cui la Juventus resta ottimista. Si riparte, dunque, ancora contro il Chievo nel primo match casalingo del 2019, sfidando il fanalino della serie A cinque mesi dopo l'esordio di Ronaldo nel campionato italiano: oggi, nel più classico dei testa coda.