Juve, Paratici: "Seguiamo i giovani italiani. La lista? Tutti giocatori bravi"

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, nell'intervista rilasciata a Radio Rai, ha parlato anche dei giovani italiani nel mirino della Vecchia Signora: "Chi tra Zaniolo, Chiesa, Barella e Tonali ha più chance di arrivare alla Juve? Siamo contenti che i giovani italiani vengano accostati alla Juventus. Sono giovani bravi. Sicuramente sono sulla bocca di tutti e dunque sono oggettivamente bravi. Non ce n'è uno che può essere accostato a noi in particolare. Li stiamo seguendo come li stanno seguendo tutti in Italia e in Europa. La lista pubblicata? Non è che fosse vera, sono giocatori bravi. Non ci vuole una grande competenza per capire che quei calciatori sono forti. Poteva essere fatta da chiunque, visti i nomi che erano presenti su quel foglio. Uno dei nostri segreti è stato l'allenatore, se vogliamo competere come vuole fare la Juve in tutte le competizioni, serve una rosa importante e di qualità tecniche e morali, che comprende l'allenatore. Perseguiremo su questa strada".