Juve, per Pogba c'è l'aiuto del Governo: i vantaggi del Decreto Crescita

L'assist di Conte per vedere Paul Pogba alla Juventus. Non Antonio, ma Giuseppe, il presidente del Consiglio dei Ministri. Lo spiega Tuttosport: ad agevolare l'arrivo del francese (ma più in generale l'arrivo di giocatori dall'estero) vi è il Decreto Crescita, che attende la conversione in legge ma prevede una tassazione agevolata per i lavoratori che arrivano in Italia dopo aver risieduto due anni all'estero e che risiederanno per due anni nel Bel Paese. Un conto che, per la cronaca, agevola appunto anche l'Inter nell'arrivare a Conte, questa volta Antonio.

I conti di Pogba. Tornando al francese del Manchester United, un ingaggio da 15 milioni di euro alla Juventus costerebbe circa 26 milioni di euro, con la vecchia tassazione. In virtù del Decreto Crescita, invece, la Juve potrebbe garantirgli lo stesso stipendio spendendo però soltanto 17,2 milioni (per i primi due anni, ovviamente). O in alternativa spendere comunque 26 milioni lordi a stagione, ma garantendo al Polpo un ingaggio da 22 milioni netti.