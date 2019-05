Juve, quattro pretendenti per la Joya. Una per campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Detto che una parola importante circa il futuro di Paulo Dybala alla Juventus arriverà dal tecnico scelto dal club per la prossima stagione (Allegri o meno), le prendenti per la Joya non mancano. Come riporta Tuttosport questa mattina sono quattro le società attive sull'ex Palermo. Una per ognuno dei campionato maggiori europei. Dall'Atletico Madrid in Spagna, passando per il PSG in Ligue1 e il Bayern Monaco in Bundesliga, fino ad arrivare al Manchester United in Premier League.