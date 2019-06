© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport scrive del lavoro che Maurizio Sarri dovrà fare alla Juventus, paragonando i calciatori in bianconero con quelli che il tecnico ex Empoli ha valorizzato alla guida del Napoli.

Rugani come Koulibaly. Sarri ha già allenato il difensore all'Empoli, permettendogli il salto in una big. Rugani proverà a ripetere l'ascesa del senegalese, che ora vale oltre cento milioni di euro.

Gli altri bianconeri. Sono diversi i calciatori che Sarri proverà a valorizzare ulteriormente: ci sono i vari Demiral (anche se l'acquisto non è ancora ufficiale), Spinazzola, Bentancur, Bernardeschi e Kean. Elementi cresciuti sotto la guida di Max Allegri e che adesso proveranno a compiere un passo in avanti con l'allenatore in grado di trascinare il Chelsea al successo in Europa League.