© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus aspetta Maurizio Sarri, ma il Chelsea potrebbe non avere Frank Lampard come suo successore in panchina. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, infatti, il Derby County avrebbe iniziato le trattative per il rinnovo del contratto del tecnico. L'accordo tra il club e Lampard scadrà tra due anni, e il Chelsea non si sarebbe ancora mosso in concreto, ma il Derby County pare pronto a lavorare per blindare l'ex centrocampista, fautore della promozione.