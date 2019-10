Juve, Sarri: "Ronaldo mentalmente ha qualcosa più di tutti gli altri"

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cosa significa per Maurizio Sarri allenare Cristiano Ronaldo? Risponde il tecnico, in conferenza stampa. "Un motivo d'orgoglio. Al di là delle qualità, è un giocatore che ha una mentalità straordinaria. Ha la capacità di porre obiettivi a tutti, di porseli individualmente. E' in continua evoluzione, al 700esimo gol pensava al numero 800. Si dà obiettivi e motivazioni in modo sensazionale, è contagioso, straordinario sotto tutti i punti di vista. L'aspetto mentale mi fa capire che la differenza è lì, mentalmente ha qualcosa più di tutti".