Juve, settimana lunga alla Continassa: via alle sperimentazioni di Sarri

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per una squadra esperta come la Juventus, il secondo posto della classifica di Serie A, potrebbe essere ideale per mettere definitivamente pressione all’Inter, l’antagonista stagionale guidata dall’ex Antonio Conte. Lo storico effettivamente parla a favore dei bianconeri. “Non siamo preoccupati, siamo a dicembre e ci siamo alternati. È un momento del campionato, è già capitato che non fossimo primi in questo periodo e poi siamo riusciti a vincere” ricorda Fabio Paratici.

Piuttosto il direttore dell’area tecnica della Juventus si coccola la sua stella, Cristiano Ronaldo, che forse attraversa uno dei momenti più difficili della sua carriera. “Come sapete è stato fuori per un periodo e dobbiamo ringraziarlo perché si è sempre messo a disposizione del mister, anche in una condizione non ottimale – spiega -. Non si è potuto allenare per un piccolo periodo, è normale che abbia alcuni momenti di forma non ottimale”.

Paratici, che ribadisce il disappunto sulla mancata assegnazione del pallone d’oro a CR7, torna anche su uno dei nomi che la scorsa estate diedero maggiore vivacità al calciomercato, Paulo Dybala: “È un gran giocatore. Il nostro numero dieci e non lo è a caso”. Mentre Maurizio Sarri nel pomeriggio ritroverà i suoi alla Continassa, nella prima settimana lunga – non consueta per la Juventus – da inizio stagione.

Giocando ogni tre giorni, per il tecnico e il suo staff non è facile trovare dei momenti buoni per lavorare e sperimentare in campo. In questi giorni, invece, avranno la possibilità di farlo. E chissà che già sabato, contro la Lazio, non possa esserci modo di vedere qualcosa di nuovo.